Обвинительный акт против экс-главы Белгород-Днестровского райсовета уже в суде

Экс-председателя Белгород-Днестровского райсовета в Одесской области Григория Мельниченко будут судить за похищение скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, не называя имя фигуранта.

Отмечается, что прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы уже направили в суд обвинительный акт. Следствием установлено, что должностное лицо, под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладело скоростным катером «TUNA» 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом.

Мельниченко сделал это путём введения в заблуждение лиц, у которых имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба «Совиньон» в Одессе, и внесения недостоверных сведений в документы.

В дальнейшем, как сообщала Одесса News, обвиняемый перевёз катер в якобы безопасное место на территорию завода в г. Беляевка и распорядился им по собственному усмотрению.

В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба предъявлен гражданский иск.

Григорий Мельниченко, кроме того, будучи председателем райсовета воевал с руководством национальных парков, застраивая берега Днестра, желая без помех охотиться в природных угодьях.

В августе 2023 года Мельниченко был снят с должности председателя Белгород-Днестровского райсовета.

Фото: Одесская облпрокуратура

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