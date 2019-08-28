Главреда «РИА Новости-Украина» выпустили из-под стражи

28 августа Киевский апелляционный суд выпустил главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Екатерины Диденко.

«Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей Вышинского и изменил меру пресечения на личное обязательство», — сказала она.

Согласно решению, Вышинский должен являться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями по своему делу.

Сообщается также, что Вышинского могут обменять на одного из украинских заключённых.

Однако уточняется, что в официальных списках на обмен с РФ Вышинского нет. Он может быть вывезен на территорию России неофициальным путём, через посольство РФ.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обменять редактора «РИА-Новости» Кирилла Вышинского на украинского режиссёра, незаконно удерживаемого в России, Олега Сенцова, но такой обмен должен проходить одновременно.

Кстати. 6 марта 2019 года прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.3 ст.109; ч.2 ст.110; ч.1 ст.111; ч.2 ст.28 ч.1 ст.32, ч.1 ст.161; ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захват государственной власти по предварительному сговору группой лиц, распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, соединённое с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По результатам следственных действий были получены доказательства того, что информация, размещённая на интернет-ресурсе «РИА Новости-Украина», содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На заседании суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

19 июля Подольский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Вышинского об изменении ему меры пресечения и одновременно принял решение продлить еще на 60 суток срок содержания Вышинского под стражей без определения размера залога.