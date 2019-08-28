Порт Черноморска стал одним из лидеров перевалки пшеницы

Лидером по объёмам перевалки основных зерновых на экспорт в 2019/20 является порт Николаев (2,91 млн т). Второе место занимает порт Южный (1,86 млн т), третье — порт Черноморск (1,45 млн т).

Об этом сообщает «АПК-Информ».

Отмечается, что с 17 по 23 августа морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,45 млн т основных зерновых культур, что на 1% меньше показателя предыдущей недели.

В частности, объёмы экспорта пшеницы выросли на 7% — до 1,16 млн т против 1,09 млн т неделей ранее. В то же время, экспорт ячменя снизился до 181 тыс. т (261 тыс. т). Также незначительно уменьшились отгрузки кукурузы — до 92 тыс. т (96 тыс. т).

В ТОП-3 направлений экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли Египет (219 тыс. т), Турция (154 тыс. т) и Бангладеш (120 тыс. т).

С начала 2019 года по состоянию на 22 августа Украина отправила на экспорт 6,98 млн т зерновых и зернобобовых.