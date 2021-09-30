С колёс на судно: в порту Черноморска грузят металлопрокат в Азию

В ГП «Морской торговый порт Черноморск» завершается погрузка металлопроката на судно Indonesian Bulker.

Об этом сообщает официальный сайт порта.

Отмечается, что Indonesian Bulker ошвартовался в порту 20 сентября. Все эти дни на первом грузовом районе порта продолжается загрузка балкера металлопрокатом. Груз доставляют в порт по железной дороге и загружают на судно по мере его поступления.

По словам главного диспетчера ГП «МТП Черноморск» Сергея Беляева, общий объём груза составляет почти 31 тыс. тонн. Сейчас на борт судна погрузили почти 30 тыс. тонн металлопроката.

Кстати. Владелец груза — горно-металлургическая компания «Метинвест». Металлопрокат экспортируют в пять стран: Катар, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Иорданию.

Indonesian Bulker — балкер под флагом Панамы, построен в 2017 году. Порт приписки — Панама. Общая длина судна — 179,97 м, ширина — 29,8 м, отходная осадка — 9,6 м. Дедвейт — 37 725 тонн.

Как сообщала Одесса News, 29 сентября на ГП «МТП Черноморск» произошло ЧП: один из работников пострадал при выполнении грузовых работ с металлопрокатом.

Фото: пресс-служба ГП «МТП Черноморск»

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