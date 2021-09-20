В порту Черноморск впервые в этом году обработали контейнеровоз

ГП «Морской торговый порт «Черноморск» завершило обработку первого в этом году контейнеровоза.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

Отмечается, что последний заход контейнеровоза был в августе 2020 года.

Судно прибыло из турецкого порта Чанаккале.

«Контейнеровоз DAISY ошвартовался 19 сентября в 9.10 утра у первого причала первого грузового района. Судно прибыло из турецкого порта CANAKKALE ANCH. Для выгрузки контейнеровоз DAISY доставил в порт «Черноморск» 71 контейнер, среди которых 63 контейнера объёмом 20 футов и 8 — объёмом 40 футов. На борт контейнеровоза было загружено 63 контейнера, среди которых 37 единиц 20-футовых и 26 — 40-футовых контейнеров», — говорится в сообщении.

Работы выполнялись силами работников контейнерного терминала с привлечением крановщиков первого грузового района. Завершили обработку судна около часа ночи.

Кстати. Контейнеровоз DAISY ходит под флагом Ирана, общей длиной (LOA) 187,25 метра и шириной 29,8 метра, может взять на борт 2168 TEU. Его текущая осадка составляет 9,3 метра.

Для выгрузки контейнеровоз Daisy доставил в порт Черноморск 71 контейнер, среди которых — 63 двадцатифутовых контейнера (TEU) и 8 сорокафутовых (FEU). В порту на борт контейнеровоза загрузили 63 контейнера, среди которых 37 TEU и 26 FEU.

Одесса News рассказывала о необычном судне, зашедшем в мае 2021 года в порт Черноморска.

Фото: ГП «Морской торговый порт «Черноморск»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.