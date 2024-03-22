8 лет тюремного заключения получила предательница из Черноморска

К 8 годам за решёткой приговорена информатор из Черноморска Одесской области, которая «сливала» врагу позиции украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Суд признал жительницу Черноморска виновной в несанкционированном распространении представителям государства-агрессора информации о расположении Вооружённых Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Её приговорили к 8 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что с июля по август 2023 года осуждённая передавала сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории г. Черноморска, а также о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области.

Кроме того, предательница отслеживала перемещение в воздушном пространстве в области военных самолётов Вооружённых Сил Украины.

Собранные данные она посылала через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Злоумышленница передала оккупантам электронные координаты не менее 9 военных объектов.

Женщина была задержана в августе прошлого года на этапе подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных.

Отмечается, что в судебном заседании она признала свою вину.

Досудебное расследование осуществлялось следователем УСБУ в Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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