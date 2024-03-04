Дело корректировщицы из Черноморска, сливавшей врагу позиции ВСУ, передано в суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Черноморска по факту несанкционированного распространения ею представителям государства-агрессора информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемая в июле-августе 2023 года через Telegram отправляла сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории г. Черноморск Одесской области, а также о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области.

«Она делала скриншоты карты города в картографическом веб-сервисе Google Maps с метками точного расположения подразделений», — говорится в сообщении.

В настоящее время предательница под стражей.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года одесские полицейские разоблачили гражданских супругов в распространении символики коммунистического тоталитарного режима.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy