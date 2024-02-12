Одесса криминальная: 6 уголовных авторитетов проведут на нарах ещё несколько лет

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 6 подконтрольных «вору в законе» Лавасоглы Батумскому уголовных авторитетов по факту руководства и участия в преступной организации, установления и распространения преступного влияния, организации и участия в преступном собрании-«сходке», а также вымогательства и организации подпольного казино.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствием установлено, что «вор в законе» по прозвищу Лавасоглы Батумский с целью установления глобального контроля над преступной деятельностью на территории Одессы и области, назначил своих представителей – «положенцев» и «смотрящих», то есть лиц, которые на определённой территории действуют от имени и под протекторатом «вора в законе».

По его решению в иерархию входили представители криминалитета: «смотрящий» за Одесским следственным изолятором «положенец» по прозвищу Рома Батумский; «смотрящий» за корпусом №1 Одесского следственного изолятора по прозвищу Мотыль; «смотрящий» за г. Измаил по прозвищу Мечу; «положенец» и «смотрящий» в г. Черноморске по прозвищу Гном; «смотрящий» в г. Черноморске по прозвищу Подушка (после задержания правоохранителями Гнома); «авторитет», оказывавший преступное влияние на отдельные события в обществе, по прозвищу Алдаш.

Отмечается, что Лавасоглы Батумский, находясь за пределами Украины, организовал и с использованием средств связи принял участие в проведении в ГУ «Одесский следственный изолятор» преступного собрания (сходки) лиц, оказывающих преступное влияние. На сходке представителей криминалитета решались вопросы материального обеспечения и координации преступной деятельности на территории Одесской области, распределение доходов, полученных преступным путём.

Также следствием установлены факты вымогательства членами преступной организации средств от граждан и организации подпольного казино с целью получения незаконной прибыли, часть которой предназначалась для наполнения так называемого «воровского общака».

«Вор в законе» и ещё два фигуранта объявлены в розыск.

Относительно «вора в законе» в 2021 году решением СНБО были введены специальные ограничительные меры (санкции).

Одесса News информировала, что год назад — в феврале 2023 года — под процессуальным руководством прокуроров Одесской облпрокуратуры фигурантам этого уголовного дела было сообщено о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участия в преступной «сходке».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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