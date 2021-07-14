Одесский суд вернул государству имущество терминала порта «Черноморск»

Благодаря стараниям прокуратуры государству возвращено имущество Морского торгового порта «Черноморск» стоимостью более 192 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Facebook.

«Хозяйственным судом Одесской области удовлетворён иск Черноморской окружной прокуратуры о расторжении договора аренды имущества причалов 2-го терминала Морского торгового порта «Черноморск» площадью более 113 тыс кв.», — говорится в сообщении.

Установлено, что предприятие, несмотря на взятые на себя обязательства по своевременной уплаты арендной платы в течение 49 лет, допустило задолженность в госбюджет на сумму свыше 20 млн грн. Кроме того, оно является крупнейшим должником по арендной плате в регионе и входит в тройку крупнейших должников по всей Украине.



Прокуратурой в суде доказано, что этим предприятием не выполнен ряд обязательств перед Министерством инфраструктуры Украины.

Отмечается, что решение суда исполнено в полном объёме, имущество возвращено государству.

Кстати. В марте 2021 года региональное отделение Фонда государственного имущества (ФГИ) в Одесской и Николаевской областях уведомило дирекцию ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» о расторжении договора аренды зданий, крановых путей, ограждений и других объектов недвижимости в морском порту «Черноморск» общей площадью 113 тыс. кв. метров. Арендатор не выполнял условий договора и накопил значительную задолженность по арендной плате.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года одесские правоохранители пресекли коррупционную схему незаконного использования земельных участков Одесской государственной опытной станции Национальной академии аграрных наук.

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