Суд отклонил жалобу Труханова на решение Антикоррупционного суда

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу адвоката мэра Одессы Геннадия Труханова — Тараса Пошиванюка — о закрытии апелляционного производства Антикоррупционного суда на оправдательный приговор по делу о приобретении по завышенным ценам зданий одесского завода «Краян».

Решение коллегии судей Верховного Суда под председательством Николая Колтуновича обнародовано в Едином государственном реестре.

«Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 октября 2019 года, которым открыто апелляционное производство по апелляционной жалобе заместителя генерального прокурора — руководителя САП Холодницкого Н. И. на приговор Малиновского районного суда г. Одессы от 04 июля 2019 года не подлежит обжалованию в суде кассационной инстанции, поскольку оно не препятствует дальнейшему уголовному производству», — говорится в решении ВСУ.

Как сообщала Одесса News, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу в ВАКС на оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы, которым Одесского городского голову и других фигурантов дела признали невиновными в совершении инкриминируемых им преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене. В частности, требования апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесении нового с назначением наказания.

Также Высший совет правосудия отверг жалобу судей Малиновского суда Одессы, которые обвиняли представителей САП в неуважении к суду из-за неявки на заседания по делу «Краяна».

В своей жалобе судьи Малиновского суда Черевко, Передерко и Корой указывали, что представители САП «безосновательно игнорируют законные требования про необходимость их явки на судебные заседания и выполнение ими своих прямых процессуальных обязанностей». А когда судьи пожаловались главе ведомства Назару Холодницкому на действия его подчинённых, он ответил им латинской фразой »Suis quaeque temporibus», которая значит «Всему своё время». Данную фразу судьи сочли издёвкой над правосудием.

Судьи выразили мнение, что Холодницкий и его подчинённые специально затягивали дело, чтобы добиться его передачи в Антикоррупционный суд, что, мол, можно трактовать как попытку Холодницкого присвоить себе «несвойственную прокурору функцию по организации рассмотрения уголовного производства».

Рассмотрев жалобу судей, Высший совет правосудия никаких нарушений в действии прокуроров не увидел, и в удовлетворении жалобы отказал.

Фото: Думская, Укринформ