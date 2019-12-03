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  3. За неделю врачи диагноз «ОРВИ и грипп» поставили более 5 тысячам одесситов

За неделю врачи диагноз «ОРВИ и грипп» поставили более 5 тысячам одесситов

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За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5359 одесситов. Основное число заболевших составили дети до 17-ти лет — 72,9%.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превысил эпидемический порог на 2,7%, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма заболеваемости и среднем уровне интенсивности эпидпроцесса.

Также сообщается, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе составил 121 случай, из них 60,3% — дети.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 14 проб на санитарно-микробиологические показатели и 10 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы — в норме.

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