За неделю врачи диагноз «ОРВИ и грипп» поставили более 5 тысячам одесситов

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5359 одесситов. Основное число заболевших составили дети до 17-ти лет — 72,9%.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превысил эпидемический порог на 2,7%, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма заболеваемости и среднем уровне интенсивности эпидпроцесса.