Украина и Россия продлили договор на транзит нефти на 10 лет

АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» продлили действие контракта на транзит нефти на десять лет — с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в Facebook.

«Третьего декабря 2019 года Укртранснафта и Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает его действие на десять лет — с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. Базовые принципы сотрудничества между компаниями остались без изменений, в частности, такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ подписали генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов во время Международной конференции «Энергетика в 21 веке» в г. Загреб, Республика Хорватия.

Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера Укртранснафты — НАК «Нафтогаз Украины» от 27 ноября 2019 года. Детали об объёмах прокачки украинская компания не раскрывает.

Действующий договор между сторонами должен был завершиться в 2019 году.

Фото: пресс-службы «Укртранснафты»