Экологи считают, что пик загрязнения акватории Одессы наступит во время эвакуации Delfi

С 27 ноября по настоящее время содержание нефтепродуктов в морской воде вокруг полузатонувшего бункеровщика Delfi в акватории Одессы не превышает нормы. Однако наибольший всплеск загрязнения экологи ожидают во время эвакуации судна.

Об этом во время заседания муниципальной комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций рассказала и.о. директора городского департамента экологии Валентина Дацюк, пишет Пушкинская.

По её словам, грязнее всего море было в ночь с 22 на 23 ноября. Содержание нефтепродуктов в воде превышало норму в 157 раз. Причина — до 150 литров вылившихся в море горюче-смазочных материалов. Затем этот показатель начал падать. К 27 ноября он равнялся 2,5 единиц, уже на следующий день показатели пришли в норму. Сейчас танки бункеровщика пусты, но Дацюк считает, что радоваться пока рано.

«По расчётам специалистов в воду попали 100-150 литров топлива. Всё же, что выбросило на берег, работники коммунальных учреждений мэрии собрали. Сейчас мы ждём расчёта ущерба, нанесённого экологии. Но не стоит забывать, что при эвакуации судна мы получим серьёзное превышение показателя загрязнённости», — заявила Дацюк.

По её мнению, при подъёме танкера вся вода, находящаяся сейчас внутри, выльется. Правда, защитные боны должны предотвратить распространение этой грязной воды на близлежащую территорию.

По информации Одесского морского порта внутренние помещения судна ещё не обследованы. То есть реальное состояние бункеровщика остаётся неизвестным. В связи с этим глава депутатской комиссии и депутат от «Доверяй делам» Александр Иваницкий призвал одесситов не подниматься на Delfi — это может быть опасно.

В настоящий момент танкер окружён специальными сорбирующими заграждениями. Поблизости дежурит автомобиль с сорбирующей смесью: если из судна начнёт вытек нефтепродуктов, их пятна оперативно присыпят, предотвратив распространение.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября возле пляжа «Дельфин» сел на мель танкер Delfi. На его борту находились трое человек. Они отказывались эвакуироваться и не хотели какой-либо помощи. Когда судно дало крен, началась принудительная спасательная операция. Всех моряков эвакуировали на берег.

Во время крушения из судна выпали три бочки. Вокруг Delfi разлились нефтепродукты. По официальным данным, их содержание в воде превысило норму в 53 раза. На следующий день была озвучена цифра превышения в 157 раз.

По мнению ТАЙМЕРа, если танкер Delfi уберут с пляжа Дельфин силами города и порта, как это уже сделали с буксиром «Параллель», то это может навести других судовладельцев на неправильные и вредные для города мысли. Такое мнение в ходе заседании комиссии Одесского горсовета по экологии высказал глава этой комиссии Александр Иваницкий.

По его словам, обычно утилизация судна стоит солидных денег, и если владельцы аварийных судов увидят, что потерпевшие крушение у берегов Одессы суда утилизируют за счёт города и порта, то они могут пожелать воспользоваться возможностью сэкономить и будут сами провоцировать кораблекрушения у берегов Одессы.

В этой ситуации, по словам Александра Иваницкого, следует наладить чёткое взаимодействие между контролирующими службами, которые должны следить за находящимися у берегов Одессы судами и предотвращать такие ситуации.

Присутствовавшие на заседании комиссии представители капитании (службы капитана) порта Южный сказали, что судовладелец 29 ноября вышел на связь и выразил согласие убрать судно своими силами.

Отмечается, что участники заседания решили пока просто наблюдать за ситуацией и снова собраться в середине декабря, когда будет ясность в реальных намерениях судовладельца.

Фото: Пушкинская, ТАЙМЕР