22 одесских спасателя ликвидировали возгорание в кабельном тоннеле

3 декабря в 08:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Водопроводной горят электрокабели в кабельном тоннеле.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«В 8:29 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возникло возгорание мусора и кабелей на площади 5 м.кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные локализовали пожар в 09:16 и ликвидировали в 09:32.

От ГСЧС привлекалось 5 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области