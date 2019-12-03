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  3. 22 одесских спасателя ликвидировали возгорание в кабельном тоннеле

22 одесских спасателя ликвидировали возгорание в кабельном тоннеле

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3 декабря в 08:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Водопроводной горят электрокабели в кабельном тоннеле.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«В 8:29 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возникло возгорание мусора и кабелей на площади 5 м.кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные локализовали пожар в 09:16 и ликвидировали в 09:32.

От ГСЧС привлекалось 5 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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