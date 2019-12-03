Послу Венгрии вручили ноту из-за заявления об «автономии»

Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто в понедельник вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокирования венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«2 декабря в МИД Украины был приглашён посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому — в связи с интервью от 28 ноября — было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокирования венгерской стороной деятельности Комиссии Украина — НАТО. Вручена нота протеста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины «Об образовании» не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот, придаёт им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией.