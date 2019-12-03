Крыша не поедет, если металлочерепицу купили на фирме СИТИ-С

Хотите, чтобы крыша вашего дома выглядела стильно и аккуратно, чтобы на ней останавливали свой взор не только воробьи и вороны, но и завистливые соседи?

Обратитесь на сайт СИТИ-С по ссылке. Там знают толк в крышах, в частности, из металлочерепицы.

Металлочерепица — популярный кровельный материал, который представляет собой листы, изготовленные из тонколистовой стали, алюминия или меди (в зависимости от климатических условий). Листы покрыты специальным полимерным защитным слоем, который защищает их от коррозии и мелких механических повреждений. Для придания характерного профиля, похожего на кладку керамической черепицы, металлочерепицу подвергают методу холодного давления, благодаря чему прочностные свойства металла остаются на высоком уровне.

Порой неспециалисту трудно металлочерепицу от настоящей черепицы. Но стоимость металлочерепицы гораздо ниже, что даёт ей большое преимущество перед другими кровельными материалами. Благодаря тому, что листы металлочерепицы монтируются внахлёст, уменьшается количество стыков, а, следовательно, потенциально опасных мест протекания. Конечно, чем проще геометрия крыши, тем надёжнее и герметичнее она будет. Но металлочерепица позволяет делать крыши любой сложности. Именно поэтому более 70% современных частных домов покрыты этим кровельным материалом. Кроме всего прочего, крыша из качественной металлочерепицы будет надёжной защитой для дома более 50 лет. Ни один другой кровельный материал не гарантирует столь долгой эксплуатации.

Говоря о качестве черепицы, нужно понимать, что здесь речь идёт о двух составляющих – качестве металла и качестве покрытия.

Качество металла определяется маркой стали, которая использовалась для производства металлочерепицы. От качественной металлочерепицы ожидается хорошая сопротивляемость к деформациям (особенно это важно при монтаже) и сохранение геометрии листа. За эти характеристики отвечает показатель текучести, который у разных марок стали – различный. Чем больше предел текучести, тем труднее согнуть металл и больше его сопротивляемость к деформации.

Приводим самые распространённые марки стали, которые используются для производства металлочерепицы:

DX51D — Предел текучести не нормируется. Это самая дешевая марка стали из которой изготавливают металлочерепицу большинство заводов. Она же и самая мягкая.

S220GD — предел текучести 220

S250GD — предел текучести 250

S280GD — предел текучести 280

Конечно, кроме качественной стали с высоким пределом текучести, важно обращать внимание и на толщину листа стали. Оптимальной считается толщина 0,5 мм. Меньшая толщина, даже при высоком пределе текучести стали, не даёт необходимой упругости металла и может деформироваться при монтаже. А это ведёт уже к плохой стыковке листов между собой, образованию щелей и зазоров, в которые легко попадают осадки.

Покрытие металлочерепицы – это ещё один важный элемент, который сильно влияет на её качество. По большей части речь здесь идёт о полимерном покрытии, но нельзя не упомянуть также и оцинковку металла. Именно цинк защищает металл от коррозии и продлевает срок его службы. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы толщина цинкового покрытия была достаточной. Считается, что качественная металлочерепица содержит от 100 до 275 г/м² цинка. Меньшее его количество приводит к достаточно быстрому оголению металла и его коррозии.

Полимерное покрытие металлочерепицы – это то, что мы видим в первую очередь. Именно это покрытие определяет структуру и цвет металлочерепицы. Именно оно создает визуальный образ крыши и отвечает за эстетическое восприятие. Но не только. От полимерного покрытия во многом зависит срок службы металлочерепицы, её коррозийная и атмосферная стойкость, а также устойчивость к механическим повреждениям и другие важные характеристики.

Компания СИТИ-С» предлагает металлочерепицу с несколькими основными видами полимерного покрытия:

Матовый полиэстер (РЕМА) – внешне очень напоминает натуральную черепицу. Обладает отличной цветостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям.

Покрытие PVF2 – гладкая поверхность. Экологичное покрытие с особо устойчивым к выгоранию цветом.

Пурал – гладкая поверхность с небольшой шероховатостью. Универсальное покрытие на полиуретановой основе. Устойчив к перепадам температур и воздействию ультрафиолета. Специальный химический состав пурала придаёт металлочерепице особую устойчивость к механическому и химическому воздействиям. Благодаря этому металлочерепица с покрытием из пурала долго сохраняет целостность и цвет.

Пурал мат (Pural matt) – обладает теми же свойствами, что и покрытие пурал, но при этом имеет гладкую поверхность без шероховатостей.

Пурекс (Purex) – структурированная поверхность. Обладает высокой устойчивостью к коррозии. Придаёт пластичность материалу и устойчив к механическому воздействию.

Пластизол – тиснённая поверхность, имитирующая кожу. Самое толстое полимерное покрытие (200 мкм).Устойчивое к любым механическим повреждениям, но не переносит высоких температур.

Преимущества металлочерепицы неоспоримы: