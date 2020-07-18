Четыре дня американские пожарные не могли справиться с огнём на корабле

Американские пожарные смогли лишь на четвёртый день потушить пожар на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard, который находится на военно-морской базе в Сан-Диего.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на USA Today.

«Пожарные… потушили пожар, который бушевал в течение четырёх дней на борту USS Bonhomme Richard возле пирса в Сан-Диего», — говорится в сообщении.

По словам адмирала Филиппа Собека, дальнейшая судьба десантного корабля неизвестна, ведь в результате пожара сам корабль получил серьёзные повреждения.

Он также добавил, что в настоящее время до сих пор неизвестна причина пожара, а расследование инцидента начнётся только тогда, когда будет установлено, что на борту больше нет угрозы жизни людей.

Как сообщала Одесса News, в прошлое воскресенье на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан Диего произошёл масштабный пожар, в результате которого пострадали 63 пожарных.