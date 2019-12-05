В горевшем одесском колледже ведутся работы по поиску людей

5 декабря начались работы по разборке конструкций и поиску людей в здании на Троицкой, 25 в Одессе, где вчера произошёл масштабный пожар.

Как сообщает официальный сайт города, спасателями и коммунальными службами города проводится срезание свисающих элементов конструкций здания для обеспечения безопасности дальнейших работ.

Также начат разбор завалов через оконные проёмы на уровне 1-го и 2-го этажей, ведётся расчистка с двух сторон: в центральной арке и левом крыле, где располагался колледж. Вывезено более 10 куб. м строительных конструкций.

Продолжается откачка воды из подвалов.

Вся территория освещена в тёмное время суток. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы будут продолжаться ночью.

Отмечается, что спасатели обеспечены всем необходимым: питанием, пунктами обогрева, медицинской помощью.



Директор Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в облгосадминистрации, опровергла версию о возгорании удлинителя, который вызвал пожар из-за перенапряжения электросети.

«Я возглавила колледж в марте 2016 года. Могу сказать, что сооружения колледжа находятся на балансе Минобразования, а управление и финансирование заведения было недавно передано департаменту образования облгосадминистрации. Так же из областного бюджета выделяются средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, зарплаты работникам, стипендии и питание для льготных категорий учащихся. Последний ремонт здания колледжа проведён в 2005 году, в том числе была проведена замена электросети и обложены стены здания так называемой «вагонкой». Больше ремонта электросети не было, если не считать точечные ремонты, которые осуществлял электрик колледжа», — пояснила директор заведения.

По ее словам, отопление в здании колледжа было подключено две недели назад, поэтому включать в помещениях электрообогреватели не было необходимости.

По мнению гендиректора директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олега Шарова, «проводить своевременные ремонтные работы, в том числе электросети, администрация колледжа должна была за счет средств из специально созданного фонда».

Проверка состояния пожарной безопасности в здании колледжа, осуществлённая ​​инспекторами Приморского отдела ГСЧС в 2014 году, показала, что есть ряд нарушений. К предыдущему директору колледжа были применены штрафные санкции, однако предписания инспектора об устранении нарушений правил противопожарной безопасности не были выполнены.

Как сообщала Одесса News, в больницах продолжают получать лечение 26 пациентов: 16 студентов колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГСЧС. Судьба 14 человек, пропавших во время пожара, до сих пор не известна.

Фото и видео: «Одесса», ГСЧС