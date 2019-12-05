В Одессе новый бронированный катер назвали «Костополем»

5 декабря в Одессе, накануне Дня Вооружённых Сил Украины, состоялась церемония присвоения названия новопостроенному для Военно-Морских Сил ВС Украины малому бронированному артиллерийскому катеру.

Как сообщает сайт Минобороны Украины, учитывая ходатайство территориальных общин, катер проекта 58155 получил название «Костополь».

Отмечается, что церемония проходила под началом командующего Военно-Морских Сил ВС Украины адмирала Игоря Воронченко с участием представителей Командования ВМС ВС Украины, морского командования, городского головы Костополя, представителей правления ПАО «Завод «Кузница на Рыбацком», ветеранов, волонтёров и личного состава экипажей кораблей.

«Накануне Дня Вооружённых Сил Украины мы присваиваем наименование очередному новому малому бронированному артиллерийскому катеру, который после завершения испытаний войдёт в состав ВМС ВС Украины. Это название украинского города, где родился и вырос наш собрат — морской пехотинец Алексей Кондратюк, который погиб в бою 17 марта 2017 в районе с.Водяное Донецкой области. «Костополь» — так будет именоваться седьмой бронированный артиллерийский катер, который продолжит дело «Верного всегда» героя, морского пехотинца — защищать Родину с морского направления», — отметил Игорь Воронченко.

Также глава национального флота выразил свою благодарность волонтёрам и общественным активистам за искреннюю поддержку и помощь в развитии ВМС ВС Украины и в знак благодарности наградил их грамотами и почётными наградами. Награды также получили военнослужащие ВМС ВС Украины, которые проявили высокий профессионализм при выполнении задач по назначению.

Уже в ближайшее время на малый бронированный артиллерийский катер «Костополь» ждут государственные испытания, по результатам которых он будет включён в состав ВМС ВС Украины.

Кстати. Главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины — патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, противодействие возможной высадке десантных средств противника на побережье.

Фото: Пресс-центр командования ВМС ВС Украины