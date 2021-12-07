Бывшего командующего ВМСУ будут судить за госизмену …заочно

Экс-командующего Военно-морских сил Украины Дениса Березовского обвиняют в государственной измене, а также создание преступной организации и руководство ею.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 1 марта 2014 года временно исполнявший обязанности Президента Украины Александр Турчинов своим указом назначил обвиняемого командующим ВМС. В его обязанности в этой должности входило сдерживание, локализация и нейтрализация вооружённых конфликтов, а при необходимости – отпор вооружённой агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Но, как отмечается,Березовский объединился в преступную организацию с другими лицами, которые имели отношение к оккупации полуострова Крым Россией.

Сразу после назначения контр-адмирал публично выступил перед ВМС и представителями СМИ. В своей речи он заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти, и обязался выполнять приказы РФ. Также обвиняемый приказал подчинённым военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться Вооружённым силам РФ и перейти под их командование.

Кстати. Денис Березовский был командующим ВМС Украины с 1 по 2 марта 2014 года. Со 2 по 18 марта — командующий «ВМС АР Крым». Также в 2014-2015 гг. — заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ России. С 2018 года — заместитель командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России.

Как сообщала Одесса News, в августе 2019 года Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, по которому он обвинялся в государственной измене.