СБУ закрыла дело о госизмене Портнова

Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, по которому он обвинялся в государственной измене.

Соответствующие документы из прокуратуры Крыма и СБУ Портнов опубликовал в своём Телеграмм-канале.

«Друзья, информирую вас, что фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моё участие в оккупации Крыма получили своё процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто», — написал Портнов.

В письме прокуратуры Крыма указывается, что уголовное производство было закрыто 15 августа в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Также отмечается, что в уголовном производстве прокуратуры у Портнова нет статуса подозреваемого/обвиняемого.

В СБУ заявили, что о подозрении Портнову они не сообщали и в розыск его не объявляли.

Кстати. Главное управление СБУ в Крыму расследовало дело о причастности Портнова к оккупации Крыма в 2014 году. В марте 2018-го года против Портнова возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена», но через год суд признал недостоверной эту информацию.