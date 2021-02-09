В Одесской области зафиксирован вопиющий случай уклонения застройщиков от налогов

Правоохранители зафиксировали факт уклонения от уплаты налогов при строительстве и продаже помещений в многоквартирных домах а пригороде Одессы, на территории Лиманского района.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях фирмы-застройщика и предприятия-заказчика строительства.

«Правоохранители изъяли документы предприятий и черновую документацию, касающуюся строительства и продажи жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в пригороде Одессы, на территории Лиманского района», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что служебные лица предприятия-заказчика строительства часть жилых и нежилых помещений реализовывали за наличные без отражения в отчётности и уплаты налогов.

Такими противоправными действиями государству нанесён ущерб более 7 млн ​​грн в виде неуплаченных налогов.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий считает своей приоритетной задачей «вывести из тени налоги и заработную плату».

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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