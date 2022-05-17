Кто-то от коронавируса умирал, а чиновник из Одессы — наживался

В растрате 2 миллионов гривен, выделенных для борьбы с COVID-19, подозревают руководителя одного из коммунальных медицинских учреждений Одесского областного совета.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры сообщили о подозрении заместителю руководителя одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского облсовета по факту растраты бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, должностное лицо в апреле 2021 года без проведения тендера заключило соглашение с поставщиком о закупке для медиков респираторных масок для защиты дыхательных путей по завышенной более чем на 80% цене. Переплата на закупке составила более 2 млн. гривен.

Таким образом, государственному бюджету нанесён материальный ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News в мае 2022 года, чиновника администрации одного из нацпарков Одесской области будут судить за коррупцию.

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