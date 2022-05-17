Одесская киберполиция разоблачила преступную группировку

Сотрудники киберполиции Одесской области разоблачили преступную группировку, изготовлявшую на заказ фиктивные водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности.

Как передаёт Одесса News, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Схему изготовления и сбыта фейковых документов разоблачили киберполицейские Одесчины совместно со следователями Главного управления областной полиции. Фигуранты на заказ изготавливали фиктивные водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности. Ежемесячный «заработок» злоумышленников достигал 5 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав группировки входили 12 человек. Правонарушители в соцсетях, мессенджерах и различных веб-ресурсах предлагали клиентам изготовление поддельных документов.

Стоимость услуг составляла от 4 до 9 тыс. грн. Заработанное злоумышленники конвертировали в криптовалюту.

Четверым фигурантам уже объявлено о подозрении, а трое организаторов задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения другим участникам группировки.

Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли оборудование, на котором изготавливали «липовые» документы, около 500 «заготовок» для будущих подделок, банковские и сим-карты, голограммные ленты, три автомобиля и около 1,5 млн гривен наличными. Также в ходе обысков полицейские изъяли готовые к продаже поддельные документы.

В полиции уточнили, что уголовные производства открыты по трём статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документов, печатей и сбыт или использование поддельных документов, печатей; изготовление или сбыт поддельных государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме; несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года киберполиции удалось уличить одессита в сбыте базы персональных данных 42 миллионов иностранцев.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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