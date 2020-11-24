Одесская киберполиция задержала мошенницу, торговавшую в соцсетях детской одеждой

Правоохранители пресекли мошенническую деятельность жительницы Одесской области, которая обманывала граждан на продаже детских вещей.

Об этом сообщает Управление противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ.

Было установлено, что 46-летняя правонарушительница, которая уже имела проблемы с законом за совершение аналогичного преступления, создала аккаунт в социальной сети «Instagram» для продажи детских вещей и принимала заказы на несуществующий товар при условии стопроцентной предоплаты. После того, как клиенты перечисляли на банковские карточки деньги за выбранную одежду, связь с ними злоумышленница полностью блокировала.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемой правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки. Сама же фигурантка до недавнего времени находилась в розыске и ей заочно сообщили о подозрении в завладении почти 40 тысячами гривен обманным путём.

Недавно киберполицейские установили место нахождения разыскиваемой аферистки. Суворовский районный суд города Одессы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

Согласно действующему законодательству, за мошенничество, совершённое с использованием электронно-вычислительной техники, правонарушительнице грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года киберполиция разоблачила одесского интернет-торговца опасным для жизни фальсифицированным алкоголем.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области