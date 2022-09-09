В Одессе разоблачили схему незаконного завладения соцвыплатами для беженцев

В Одессе оперативники Управления миграционной полиции разоблачили схему незаконного завладения социальными выплатами, предусмотренными государством для внутренне перемещённых лиц.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Любопытно, что использовали такую ​​схему лица, которые содержатся в следственном изоляторе и исправительной колонии.

Правоохранители установили: уроженцы областей, где ведутся активные боевые действия, задержанные в Одессе за совершение преступлений ещё до полномасштабного вторжения российских войск в Украину и фактически находясь на тот момент в местах лишения свободы, узнав о программе выплат государственной помощи внутренне перемещённым лицам, через мобильное прложение «Дія» заполнили форму на получение статуса вынужденных переселенцев и денежной помощи, предоставив тем самым недостоверную информацию о себе.

«Незаконно оформленные ежемесячные выплаты они получали в течение нескольких месяцев, пока их противоправные действия не были разоблачены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в СИЗО и колонии правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли доказательства противоправных действий фигурантов. Одному из мужчин, уроженцу Херсона, следователи уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют мошенничество, совершённое путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

Вопрос об объявлении подозрения ещё пяти лицам из Луганской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей решается.

Мероприятия проводились совместно с работниками оперативного отдела одесского следственного изолятора и одесской исправительной колонии, следователями отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1, сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Одесской области и под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной преступной группы по факту мошеннического завладения недвижимым имуществом с использованием поддельных документов на общую сумму более 67 млн ​​гривен.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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