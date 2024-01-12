В Одессе единый номер экстренной помощи 112 заработает к 1 сентября

Единый номер экстренной помощи 112 заработает в Одессе к 1 сентября 2024 года.

Об этом 12 января заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сказал в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости», сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

«На 1 сентября запланировано открытие коммуникационного центра 112 в Одессе и до конца 2024 расширение сети на все южные области. Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца 2024 года», — заявил Тимченко.

Замминистра отметил, что в июле 2023 года был начат процесс внедрения всей системы экстренной помощи по единому номеру 112, которая сейчас работает в центральном макрорегионе – в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях. Также экстренные вызовы по номеру 112 доступны во Львове и Львовской области. До 1 мая номером 112 охватят весь западный макрорегион.

Кроме того, 1 мая коммуникационный центр «Служба 112» заработает в городе Днепр, а до 1 сентября он будет обслуживать весь восток Украины.

«Важно отметить, что введение единого номера экстренной помощи 112 является требованием Европейского Союза. Для того, чтобы граждане ЕС, находясь в Украине, могли воспользоваться привычным для них номером 112, МВД внедряет единый номер для вызова экстренных служб, — отметил Леонид Тимченко. – Наши операторы владеют английским, польским языками, в перспективе – набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков».

Также у Службы 112 сегодня есть возможность обрабатывать вызовы от лиц с ограниченными возможностями посредством жестового языка в режиме видеовызова.

«Отмечу, что привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 продолжают работать, и они будут работать и дальше. А работа Службы 112 сейчас даёт возможность совершить экстренный вызов и получить помощь от нескольких или от всех служб сразу, позвонив по одному номеру», — резюмировал замминистра.

Фото: Департамент коммуникации МВД Украины

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