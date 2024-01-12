В Одесском районе в один день пылали огнём два жилых дома

Одесским спасателям 11 января пришлось дважды выезжать на вызовы в Одесский район для ликвидации пожаров.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в этот день в 15.53 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Центральной в селе Бурлачья Балка, относящегося к Черноморской территориальной громаде.

По прибытии 15 пожарных было установлено возгорание домашнего имущества в одноэтажном жилом доме. В 16:29 пожар был локализован и в 16:49 полностью ликвидирован на площади 40 кв. В результате пожара получил ожоги рук 65-летний хозяин дома, которого в состоянии средней тяжести отправили в больницу. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В 22:41 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одноэтажного здания на улице Гвардейская в селе Черноморское. Было установлено возгорание холодильника возле магазина и частично крыши магазина. В 23:12 пожар был локализован силами 2 единиц спецтехники и 13 пожарных, а в 23:17 полностью ликвидирован на площади 5 кв. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Одесса News информировала, что 7 января на пожарах в жилых домах в Белгород-Днестровском и в селе Великая Балка Нерубайской тергромады обнаружили тела двух женщин.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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