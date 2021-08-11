В «Тузловских лиманах» пожар — поджигатель не установлен

Вечером 9 августа начался пожар за пределами села Лебедевка Тузловской территориальной общины Белгород-Днестровского района Одесской области.

По прибытию местной пожарной команды села Тузлы и спасателей из пгт Сергеевка, которые направлялись к месту пожара по полному бездорожью, установлено возгорание камыша водно-болотистой растительности на 5-м километре песчаной косы (между морем и Тузловским лиманом), — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пути подъезда к очагу пожара отсутствовали. Однако в течение 4-х часов пожар удалось ликвидировать методом захлёстывания на площади 1 га.

Как утверждают специалисты, предполагаемая причина пожара — занесение источника зажигания извне неустановленным лицом.

«Ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, одесский эколог, доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев утверждает, что пожар начался с поджога вагончика, где периодически бывали инспекторы нацпарка и в котором находились их вещи. Затем масштабно загорелась также растительность на природных участках пересыпи. Всё это, по мнению Русева, дело рук браконьеров, мстящих сотрудникам парка за их экозащитную деятельность.

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