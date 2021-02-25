Пока мы спали: под утро в пожаре на проспекте Небесной сотни в Одессе сгорели 2 человека

25 февраля в 5:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о слабом запахе дыма в парадном подъезде 5-этажного жилого дома в Приморском районе Одессы по проспекту Небесной Сотни, 19.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества в 3-х комнатной квартире на 2-м этаже жилого дома.

Отмечается, что в 6:15 пожар локализован и в 6:35 — ликвидирован на площади в 20 м2.

«Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших — 1964 г.р. и 1934 г.р.», — говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём хозяином.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля 2021 года в квартире жилого дома по улице Старопортофранковской в Приморском районе Одессы после тушения пожара обнаружили тело хозяйки квартиры 1948 г.р.

Фото: ГСЧС

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