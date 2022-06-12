На одном из пляжей Одесского района на мине подорвался мужчина

На одном из пляжей Одесского района в субботу, 11 июня, на мине подорвался 50-летний мужчина.

Как сообщило Оперативное командование «Юг», несмотря на все предупреждения о том, что пляжи заминированы, мужчина с женой и ребёнком пришли отдохнуть к морю.

«Пока его жена с сыном раскладывали вещи, мужчина решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что семья погибшего мужчины приехала в Одесскую область из Донетчины. Вместе с семьёй на пляже отдыхал и товарищ погибшего. Мужчины зашли в воду вдвоём. Один из них подорвался на мине и погиб, а второй чудом не пострадал.

Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа.

«Обращаем внимание всех граждан, что оговорки об опасности – это настоящая забота о вашей жизни и здоровье. Соблюдение этих ограничений гораздо эффективнее отдыха, который может закончиться летально», — предупреждает Оперативное командование «Юг».

Как сообщала Одесса News, 11 июня к черноморскому побережью Одесской области вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

Фото: ОК «Юг», Нацполиция, XYODESSA

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