В субботу на юге Украины ВСУ уничтожили 3 полевых склада, 13 военных, 5 автомашин

В субботу, 11 июня, на юге Украины российские войска продолжали боевые действия вдоль занятого рубежа обороны. ВСУ в результате выполнения своих огневых задач уничтожили 13 российских военных, танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Подводя итоги ста восьмых суток героического противостояния украинцев российскому военному вторжению, отмечу, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Обстановка в районе ведения боевых действий напряжённая», – сказал в сообщении представитель ОК «Юг» полковник Владислав Назаров.

Отмечается также, что в целях сдерживания украинских войск противник обстреливает позиции ВСУ и пытается вести контрбатарейную борьбу. Враг в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня «Ураган» по пригороду Николаева, продолжая огневое и психологическое давление на гражданское население.

За прошедшие сутки авиация Воздушных сил ВС Украины нанесла три удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

«Ракетно-артиллерийские и другие подразделения в результате выполнения огневых задач отминусовали из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения рашистов на один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов на Херсонщине», – добавил Назаров.

В то же время, по данным командования, корабельная группировка вражеского флота в Чёрном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырёх больших десантных кораблей.

ОК «Юг» напоминает о минной опасности на одесском побережье, приведя в качестве примера вчерашний взрыв в море во время купания 50-летнего мужчины. Он погиб на глазах у жены, сына и товарища.

Также для безопасности запрещено использование и передвижение маломерных плавсредств в Днестровском лимане и на входе в него, на реках Днестр и Турунчук, а также в украинской части Кучурганского водохранилища. Приближение на расстояние до 100 м и проход под мостами через Днестровский лиман и реку Днестр строго-настрого запрещены, — предупредил офицер «Юга».

Владислав Назаров

Как сообщала Одесса News, за последние две недели до 7 км отодвинута линия фронта от Запорожья.

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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