Сазан, карп, лещ, тарань: на 300 тысяч гривен нанёс ущерб болградский браконьер

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Болградского районного отдела полиции совместно с работниками сектора водной полиции Измаильского районного отдела полиции во время патрулирования побережья озера Ялпуг заметили мужчину, который занимался ловлей рыбы сетями.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, браконьером оказался житель Криничненской территориальной громады.

«С помощью незаконных средств правонарушитель выловил более 100 рыбин, среди которых караси, толстолобики, сазаны, тарани, краснопёрки и лещи. По предварительным подсчётам, сумма причинённого ущерба составила 300 тыс. гривен», — говорится в сообщении полиции.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у рыбака рыбу, пять сеток из лески и лодку с веслом. Сведения о происшествии дознаватели территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. Ею квалифицируется незаконное занятие рыбным, животным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред. Точная сумма причинённого ущерба будет установлена по результатам экспертизы, после проведения которой будет решаться вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении. Следствие продолжается», — прокомментировал и.о. начальника Болградского районного отдела милиции Роман Михайлов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до трёх лет.

Полицейские призывают граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство Украины.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года житель Белгород-Днестровского района получил обвинительный приговор суда за незаконный вылов рыбы почти на 290 тысяч гривен.

Фото: Болградский райотдел полиции Одесской области

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