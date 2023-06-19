Чиновница и подрядчица в Белгород-Днестровском районе присвоили 1,7 млн грн

Начальник Управления образования, культуры, молодёжи и спорта одного из сельсоветов в Белгород-Днестровском районе Одесской области и подрядчица получили сообщение о подозрении по фактам завладения бюджетными средствами, фальсификации документов и их использовании при реконструкции школьной спортплощадки.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, по данным следствия, подозреваемые завладели бюджетными средствами в размере 1,7 млн грн при выполнении работ по реконструкции многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в образовательном учреждении Белгород-Днестровского района.

«Общая стоимость работ по договорам составила более 5 млн. гривен. При этом предпринимательница завысила объём фактически выполненных работ и их стоимость на 1,7 млн грн, что привело к безосновательному перечислению средств на счёт ФЛП (физического лица-предпринимателя)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решается вопрос об избрании чиновнице меры пресечения. Кстати, в суде уже находится на неё ещё один обвинительный акт по фактам служебного подлога и завладения 3,5 млн грн бюджетных средств на фиктивном ремонте спортплощадок учебных заведений.

По ходатайству прокурора она отстранена от занимаемой должности, а подрядчица в настоящее время находится «в бегах».

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы отстояли в суде признание недействительным договора на закупку подрядных работ по капитальному ремонту одного из зданий КНП «Городская клиническая больница №11» на ул. Ак. Воробьёва в Одессе за средства местного бюджета на сумму почти 85 млн грн.

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