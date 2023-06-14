Одесский горсовет заключает договора на капремонт с подрядчиками без квалификации

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы отстояли в суде признание недействительным договор о закупке подрядных работ за средства местного бюджета на сумму почти 85 млн грн, заключённый с нарушением процедуры закупки.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, таким образом, прокуроры предупредили безосновательные расходы на 85 млн грн из местного бюджета при закупке работ по ремонту одесской больницы.

Отмечается, что в феврале 2022 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием, по результатам открытых торгов, был заключён договор на закупку работ по капитальному ремонту одного из зданий КНП «Городская клиническая больница №11» на ул. Ак. Воробьёва в Одессе.

Прокурором в суде доказано несоответствие победителя торгов квалификационным требованиям.

Во-первых, в своих тендерных предложениях предприятие в подтверждение наличия оборудования и материально-технической базы предоставило договор о предоставлении услуг техники, срок которого на момент рассмотрения предложения истёк.

Во-вторых, установлено, что информация о наличии у предприятия работников необходимой квалификации не соответствует действительности.

Кроме того, предприятие предоставило в подтверждение выполнения аналогичного договора недостоверные сведения в части выполнения договора субподрядных работ по другим субъектам хозяйствования.

Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объёме.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одесса сообщено о подозрении киевской предпринимательнице по факту фальсификации документов и присвоения бюджетных средств при выполнении работ по установке в Одесском порту системы пожарной сигнализации.

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