За растрату госденег на выборах Президента ответит глава окружкома в Одесской области

Председатель окружной избирательной комиссии в Одесской области, подозреваемая в растрате бюджетных средств, ответит перед законом.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, прокуроры Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя окружной избирательной комиссии по выборам Президента Украины на очередных выборах в марте 2019 года, подозреваемой в растрате бюджетных средств и служебном подлоге.

По данным следствия, подозреваемая внесла в ведомость распределения массовых выплат недостоверные данные об участии 5 человек в избирательном процессе, что стало основанием незаконного начисления и выплаты им 234 тысяч гривен.

Таким образом женщина растратила государственные средства, выделенные на обеспечение избирательного процесса.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского районного управления ГУНП в Одесской области.

Одесса News в марте 2021 года сообщала подробности расследования по присвоению государственных денег при строительстве военных казарм в Одесской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.