Журналисты собрали информацию о зарплатах 21 действующего украинского министра

Информацию о заработной плате украинских министров в 2021 году собрали представители СМИ.

Инфографику о зарплатах членов Кабмина Украины в 2021 году, составленную на основании ответов министерств на запросы, опубликовал 1 февраля «24 канал».

Журналисты собрали информацию о 20 действующих министрах и одном исполняющем обязанности. В инфографике указаны суммы, включающие надбавки, премии и отпускные, но до уплаты налогов.

Отмечается, что тройку самых оплачиваемых украинских министров в 2021 году составили глава МИД Дмитрий Кулеба, глава Министерства образования Сергей Шкарлет и глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По данным «24 канала», самый высокооплачиваемый украинский министр – Кулеба, он единственный, кто заработал за год (без учёта налогов) более 1 млн грн. В эту сумму входят надбавка за доступ к государственной тайне, надбавка как госэксперта по вопросам государственной тайны, командировочные расходы.

Надбавки и выплаты Шкарлета состояли из:

материальная помощь на оздоровление в марте – 54 тысячи 951 гривна;

оплата за дни нетрудоспособности в апреле – 34 тысячи 536 гривен;

отпускные в июне – 4 тысячи 139 гривен;

оплата за командировку в июле – 26 тысяч 822 гривны;

отпускные в сентябре – 8 тысяч 279 гривен;

оплата за дни нетрудоспособности в декабре – 10 тысяч 596 гривен;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 74 тысяч 916 гривен.

Министром-лидером по количеству полученных отпускных стал глава Минспорта Вадим Гутцайт.

Меньше всего среди министров, проработавших полный год, получил глава Минцифры Михаил Фёдоров. Он не просил помощи на оздоровление и не брал отпускных. Надбавки и премии не начислялись и главе Минагрополитики Роману Лещенко.

Министры, проработавшие полный год, получили:

Дмитрий Кулеба (МИД) – 1 066 688 грн;

Сергей Шкарлет (МОН) – 902 392 грн;

Марина Лазебная (Минсоцполитики) – 899 763 грн;

Вадим Гутцайт (Минспорта) – 869 134 грн;

Сергей Марченко (Минфин) – 843 902 грн;

Денис Малюська (Минюст) – 840 010 грн;

Юлия Лапутина (Минветеранов) – 752 376 грн;

Ольга Стефанишина (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции) – 751 719 грн;

Олег Немчинов (министр Кабинета Министров) – 743 812 грн;

Денис Шмыгаль (премьер-министр) – 697 857 грн;

Александр Ткаченко (МКиП) – 677 442 грн;

Михаил Фёдоров (Минцифры) – 640 130 грн.

Министры, назначенные в 2021 году, получили:

Герман Галущенко (Минэнерго, назначен в апреле) – 484 597 грн;

Александр Кубраков (Мининфраструктуры, назначен в мае) – 494 902 грн;

Роман Лещенко (Минагрополитики, назначен в мае) – 470 436 грн;

Денис Монастырский (МВД, назначен в июле) – 371 775 грн;

Алексей Резников (Минобороны, назначен в ноябре) – 179 818 грн;

Руслан Стрелец (и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, назначен в ноябре) – 148 333 грн;

Юлия Свириденко (Минэкономики, назначена в ноябре) – 125 350 грн;

Ирина Верещук (Минреинтеграции, назначена в ноябре) – 125 186 грн;

Павел Рябикин (Минстратегпром, назначен в ноябре) – 105 208 грн.

«Официальные цифры зарплат министров, честно признаться, не шокируют. Это зарплата среднего айтишника или менеджера. Инстаблогеры же, имея $20 тыс. в месяц, за год зарабатывают больше, чем весь Кабмин вместе взятый», – подытожили на «24 канале». Но в то же время отметили, что средняя по Украине номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2021 года составила 14 282 грн.

Кстати. Артём Сытник, занимающий должность главы НАБУ, в 2021 году заработал 2 миллиона 948 тысяч гривен., Президент Владимир Зеленский — 336 тысяч гривен, а Секретарь СНБО Алексей Данилов — 911 тысяч гривен.

Без премий, отпускных и пособий прожил 2021 год и премьер-министр Денис Шмыгаль, хотя 11 месяцев из 12 ездил в командировки.

Информации об экс-главе МВД Арсене Авакове и других уже уволенных министрах журналисты не представили. Кроме того, «24 каналу» не удалось получить ответ из Минздрава о зарплате Виктора Ляшко и из Министерства развития общин и территорий о зарплате Алексея Чернышова.

Одесса News писала, какую зарплату получает мэр города Геннадий Труханов.

Инфографика: 24tv.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.