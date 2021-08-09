В Одессе заблокировали конвертцентр, 10 лет «отмывавший» деньги

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Дельцы почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. «Содействовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств», — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось выявить свыше 50 таких предприятий, через которые осуществлялись махинации.

Отмечается, что для присвоения государственных денег они использовали поэтапную схему. «Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличные», — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужб также установили, что дельцы предоставляли «услуги» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

По предварительным подсчётам, общий объём незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн грн.

Из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.

СБУ назвала некоторые из них: реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам жительства участников схемы.

Изъято свыше 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику с сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность и первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Фото: СБУ

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