О чём Гриневецкий подписал Меморандум с турками

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий подписал Меморандума о сотрудничестве между ООГА, Измаильским горсоветом, турецким кампаниями «AKSA ENERJI URETIM A.Ş.» И ООО «Маржинал».

Об этом сообщает пресс служба облгосадминистрации.

Отмечается, что в результате распределения энергосистем бывших республик СССР- Украины и Молдовы- имеет место существенная энергозависимость юго-западного региона Одесской области от электроснабжения Республики Молдова.

Зависимость режима работы сетей 110-330 кВ юго-западного региона Одесской области от баланса мощности и схемы сети 110-400 кВ Республики Молдова обусловливает низкую надёжность существующей схемы электросбережения нашего региона и, в частности, города Измаил.

Поскольку спрос на электроэнергию продолжает неуклонно расти как в Измаиле, так и по всей Украине, растёт и интерес к высокоэффективным газовым турбинам с использованием комбинированного рабочего цикла.

Учитывая это, одним из этапов улучшения ситуации по электроснабжению региона Одесской области, является строительство парогазовой электростанции в Измаиле, предназначенной для электро- и теплоснабжения промышленных и коммунальных потребителей.

К реализации этого проекта областная госадминистрация привлекала инвестора — акционерное общество по производству энергии «AKSA Energy Company» — часть «Kazanci Holding», основные сферы деятельности которой производство электроэнергии, её продажа, производство генераторов и продажа газа.

Как независимый производитель электроэнергии, компания AKSA планирует финансировать, разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать газовую электростанцию ​​с комбинированным циклом природного газа на 260 МВт на согласованной территории в городе Измаил. Электростанция будет состоять из газовой турбины и/или двигателей и паровой турбины общей установленной мощностью 260 МВт, а всё оборудование электростанции, включая всё соответствующее оборудование подстанций, такое, как повышающие трансформаторы и распределительные устройства, будет предоставлено, установлено и введено в эксплуатацию компанией AKSA.

Станция будет построена и эксплуатироваться согласно 25-летнего соглашения о закупке электроэнергии.

По словам Сердара Нишли, вице-президента компании AKSA Energy Company, уставный капитал турецкой компании — 4 млрд долларов, в штате работает 9 тысяч человек. Инвестируя в проект в Одесской области, компания берёт на себя полное финансирование, не требуя при этом никаких государственных гарантий. Сопровождать построенную электростанцию ​​в Измаиле планируют в течение 25 лет, а дальше — передают в собственность государству.

Чем будет заниматься николаевское ООО «Маржинал», пресс-служба ОГА не информирует.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

Фото: ООГА

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