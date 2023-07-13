Известный в Украине и за рубежом производитель «Чумак» построит завод в Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По словам главы ООГА, новое предприятие трудоустроит около 5 тысяч человек.

«В то же время, местные фермерские хозяйства уже заявили о готовности увеличивать посевные площади под овощи для поставок на новый завод «Чумак»», — написал Кипер, выразив благодарность Департаменту аграрной политики Одесской ОГА «за коммуникацию с аграриями» и попросив «всячески содействовать легальному бизнесу».

Как сообщала Одесса News, вдоль украинского побережья Дуная строят 12 терминалов для увеличения мощности портов.

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