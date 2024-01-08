В Белгороде-Днестровском от ураганного ветра упал ветрогенератор

Ураганный ветер в Белгороде-Днестровском привёл к обрушению ветряного электрогенератора.

Об этом 8 января информирует местный Telegram-канал «Новости Одесса».

Сообщается, что в поле, где установлены несколько генераторов, один из них лежит, сломанный ветром. О пострадавших информации нет.

Председатель Одесской облгосадминистрации Оег Кипер, анализируя ситуацию в районах области, сообщил, что в Раздельнянском районе электроснабжение отсутствует в 33 населённых пунктах, в которых проживает 16 660 человек, ДТЭК работает над восстановлением, а на дорогах работает техника.

В Березовском районе электроэнергия отсутствует полностью в 80 населённых пунктах, частично отсутствует в 15. На территории района гололедица, налипание льда на проводах. Энергетики и дорожники работают.

В Подольском районе отсутствует электроснабжение в 105 населённых пунктах (86 109 человек). Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется. Дороги проездные, но гололедица.

В Одесском районе электроснабжение отсутствует в 3-х населённых пунктах, здесь работают генераторы.

В Измаильском районе без света жители с.Лощиновка (повреждены линии электропередач), ДТЭК работает.

В Одессе коммунальная техника вышла на противогололёдную обработку дорог.

Государственная спасательная служба Украины в Одесской области предупреждает, что снег с дождём, порывы ветра и снижение температуры 8 января вызвало гололед и налипание мокрого снега. Спасатели призвали водителей воздержаться от выезда на трассы.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозировал на 8 января в южных областях опасную погоду с ураганом и снегом, в Одесской области днём порывы ветра достигают 15–20 м/с.

Одесса News информировала, что на севере Одесской области 8 января непогода набирает обороты и усугубляет ситуацию на дорогах.

Фото: Новости Одесса»/Telegram

Видео: «Одесса»

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