Одесситы, пострадавшие в результате стихии, получат помощь из городского бюджета

28 июля депутаты Одесского горсовета поддержали изменения в Городскую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым категориям населения города Одессы на 2021-2023 годы.

Как сообщает официальный сайт города, Одесский городской голова Геннадий Труханов проинформировал, что, согласно изменениям, в программе предусмотрено 6,1 млн гривен на материальную помощь одесситам, пострадавшим в результате залпового ливня 22 июля. Также по данному направлению упрощена процедура получения средств.

«В результате стихии были затоплены дома одесситов. Я дал поручение районным администрациям предоставить списки пострадавших. Сейчас их уже 226. Наиболее пострадали жители Суворовского района — предоставлено 150 заявок. Работники районных администраций выезжают на места, осматривают помещения и составляют соответствующие акты», — сказал Геннадий Труханов.

Отмечается, что материальная помощь будет предоставляться на основании актов обследования.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильный ливень. За 5 часов выпало 225% месячной нормы осадков.

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