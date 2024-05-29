Сильный ночной дождь в Одессе привёл к подтоплению ряда магистральных улиц

Сильный дождь, прошедший в Одесе ночью 29 мая, привёл к подтоплению ряда магистральных улиц города.

По сообщению Telegram-канала «Одесса. Официально», над ликвидацией подтоплений и обеспечением проезда транспорта ночью работало 7 бригад коммунального предприятия «Городские дороги». Было задействовано 8 единиц техники и 25 сотрудников.

Отмечается, что проезд автотранспорта был затруднён по улицам Одария, Атамана Чепиги угол Церковной, а также Химической угол Промышленной. По состоянию на 5 часов утра по улице Балковской от ул. Маловского до Праведников мира (Краснослободской) не было проезда. Также временно проезда не было по ул. Приморской угол Газового переулка и по ул. Среднефонтанская, 34.

Одесса News информировала, что КП «Городские дороги» в мае 2024 года получило от Японии помощь – экскаватор KOMATSU с запасными частями.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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