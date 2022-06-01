Почему в центре Одесы демонтировали оборонительные заграждения

В центральной части Одессы коммунальными службами демонтированы конструкции, установленные в первые недели войны.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что по решению военного командования с целью оптимизации оборонных мероприятий фортификационные сооружения с улиц Ланжероновской, Ришельевской и Екатерининской переносятся.

«Демонтаж фортификационных сооружений — это не отмена, а смена формата обороны Одессы и восстановление необходимой жизнедеятельности в городе. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, украинское правительство чётко обозначили, что нам необходимо восстанавливать экономику. А значит, малый и средний бизнес должны работать. Верим в наши Вооружённые силы! Верим в нашу победу!» — прокомментировал изменения Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, одесская мэрия призвала жителей и гостей города в целях безопасности не посещать запрещённые для отдыха места.

Видео: «Одесса»

Фото: Пётр Обухов/Facebook

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