Почему в центре Одесы демонтировали оборонительные заграждения

В центральной части Одессы коммунальными службами демонтированы конструкции, установленные в первые недели войны.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Отмечается, что по решению военного командования с целью оптимизации оборонных мероприятий фортификационные сооружения с улиц Ланжероновской, Ришельевской и Екатерининской переносятся.
«Демонтаж фортификационных сооружений — это не отмена, а смена формата обороны Одессы и восстановление необходимой жизнедеятельности в городе. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, украинское правительство чётко обозначили, что нам необходимо восстанавливать экономику. А значит, малый и средний бизнес должны работать. Верим в наши Вооружённые силы! Верим в нашу победу!» — прокомментировал изменения Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Видео: «Одесса»
Фото: Пётр Обухов/Facebook
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