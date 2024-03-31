В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Питько, светлая ему память

Горькая весть поступила в декабре 2023 года из Харьковской области, где в результате вражеского миномётного обстрела погиб наш земляк, солдат Сергей Питько.

Об этом сообщала в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная громада.

Защитнику было 28 лет.

23 декабря Сергея провели в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 2 декабря в результате штурмовых действий противника вблизи населённого пункта Вербовое Пологовского района Запорожской области 44-летнего защитника, жителя села Ставрово Подольского района Одесской области Ивана Бучи.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Плахтиевская ОТГ/Facebook

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