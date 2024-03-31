В Одессе было 3 тревоги за ночь: каковы последствия вражеской атаки

Вся страна должна была уходить в укрытие из-за трёх объявлений воздушной тревоги ночью 31 марта.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, врагом были применены крылатые ракеты Х-101/555, запущенные бортами Ту-95 из района Саратовской области России; ударные БпЛА типа «Шахед» из полигона Чауда (Крым).

Наибольшую дистанцию в ~2060км (из Саратовской области РФ в Тернопольскую область) часть ракет Х-101/555 преодолела за 2 часа полёта.

Отмечается, под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсона.

«Все 8 дронов удалось сбить. Падение обломков сбитого дрона повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населённых пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не повреждены. Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении Сил обороны юга Украины на Telegram-канале.

По Херсонщине параллельно, во время дроновой атаки, россияне применили и баллистику, и управляемую авиационную ракету. Попали в законсервированное агропредприятие. Люди не пострадали.

Под ракетно-дроновой атакой находились также Львовская и Хмельницкая области.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 30 марта, в небе над Одесской областью были уничтожены 2 дрона-камикадзе врага.

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