В бою за Украину погиб житель Одесской области Артём Будян, светлая ему память

Храбрый воин погиб на поле боя 23 июля во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Как сообщили в Болградском горсовете, эта потеря стала тяжёлым ударом для всех, ведь Артём был не только мужественным защитником нашей страны, но и замечательным человеком, всегда готовым помочь другим. Его героизм и самопожертвование являются примером для каждого из нас.

Прощание с воином прошло 28 июля. В Болграде этот день был объявлен траурным.

Одесса News сообщала о гибели в марте 2024 года на войне во время боевого задания в Донецкой области воина из города Арциз-2 Одесской области Дениса Катела.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградский горсовет/Facebook

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