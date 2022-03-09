Часть экипажа патрульного катера «Славянск» спасена

Часть экипажа патрульного катера «Славянск», затонувшего после воздушной атаки российских военных, удалось спасти.

Об этом в Facеbook сообщает командование ВМС ВСУ.

«С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины патрульный катер «Славянск» обеспечивал оборону с морского направления. Во время выполнения очередного боевого задания корабль был атакован с воздуха. В ходе боя получил боевое повреждение и затонул. Экипаж отважно сопротивлялся до последнего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции благодаря профессионализму, обученности и уверенным действиям, часть экипажа удалось спасти. К сожалению, не всех, остальные экипажи пропали без вести.

Как сообщала Одесса News, по информации городского головы Южного Владимира Новацкого, 3 марта в Одесской области в результате ракетного удара российских войск затонул патрульный катер «Славянск» ВМС Украины.

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