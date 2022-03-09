В Одессе почтили память Тараса Шевченко

9 марта, в 208-ю годовщину со дня рождения великого украинского поэта, писателя, художника, мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко, в Одессе, в парке его имени прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.

Как передаёт корреспондент Одесса News, цветы возложили начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, председатель облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, другие представители областной и одесской городской власти, военных.

«Тарас Шевченко — это символ Украины, сильной, несгибаемой, свободной. И сегодня его послания нам актуальны как никогда. Мы будем бороться и мы победим», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала о видеообращении Геннадия Труханова к одесситам.

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