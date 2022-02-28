Геннадий Труханов переговорил по телефону с мэрами Марселя и Стамбула

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл телефонные разговоры со своими коллегами — мэрами Марселя (Франция) и Стамбула (Турция).

Об этом сообщает официальный сайт города.

Мэр Одессы в разговоре с мэром Марселя Бенуа Пайяном сказал: «Наша страна, наш город подверглись российской агрессии. Одесса — героический город, и мы его никогда никому не отдадим. Мы готовы защищать свой город и свою страну».

Мэр Марселя сказал, что они готовы оказывать любую необходимую помощь Одессе и одесситам.

«Вы — героический город, героический народ! В эту трудную минуту весь марсельский народ солидарен с вами, и мы готовы оказать любую помощь, которая вам может быть необходимой. Мы ежедневно в социальных сетях следим за тем, как одесситы готовятся защищаться. Для нас вы — пример! Мы вами восхищаемся!» — сказал г-н Бенуа Пайян.

Во время разговора с мэром Стамбула Экрем Имамоглу Труханов попросил для наших защитников помощь в виде касок и бронежилетов. С аналогичной просьбой мэр Одессы обратился и к мэру Марселя.

Как сообщала Одесса News, коммунальные службы Одессы приступили к изготовлению противотанковых ежей.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod